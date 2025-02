Teto da 'igreja de ouro' desaba em Salvador e mata uma pessoa

Parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", desabou na tarde desta quarta-feira (5), no Centro Histórico de Salvador. Ao menos uma pessoa morreu e aproximadamente cinco ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A vítima é uma mulher. Ela ainda não foi identificada e não há informações se ela é turista. Os feridos estão com lesões leves, informou a corporação à imprensa nesta tarde.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o atendimento da ocorrência. Os bombeiros estão prestando atendimento aos feridos e ainda realizam buscas por possíveis vítimas na igreja.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também trabalham no local. O DPT (Departamento de Polícia Técnica) foi acionado para auxiliar no caso.