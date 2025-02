PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A onda de calor que toma o Rio Grande do Sul, a segunda de 2025, fez a temperatura ultrapassar os 40ºC no interior do estado. Na fronteira oeste, o município de Quaraí (a 595 km de Porto Alegre) registrou na terça-feira (4) a maior temperatura marcada ao longo da série histórica no Rio Grande do Sul, iniciada em 1910.

A estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcou 43,8ºC. Até então, o recorde havia sido registrado em Uruguaiana em 2022, de 42,9ºC.

A aposentada Maria do Carmo Duarte, 65, só saiu de casa nesta quarta-feira (5), na Vila Ipiranga, para comprar um ventilador novo no centro de Porto Alegre.

"O aparelho antigo quebrou ontem, não aguentou funcionar o tempo todo nos últimos dias, mas não consigo ficar sem ventilador", conta ao vendedor.





Em São Gabriel e Santiago, os termômetros chegaram a 39,9°C; no Alegrete, 39,7°C; em São Vicente do Sul, 39,6°C; e em Uruguaiana, 39,5°C. Na capital Porto Alegre, a máxima foi de 37,6°C.

Com isso, o Inmet prorrogou o alerta para riscos de temperatura elevada até as 20h de segunda-feira (10), com aviso de termômetros marcando 5ºC acima da média por um período de mais de cinco dias.

As áreas mais afetadas do estado são a oeste, a central e a norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil do estado, até o fim da manhã, 50 municípios gaúchos tinham decretado situação de emergência, a maioria na fronteira oeste, pela estiagem.

Os registros são feitos no S2ID (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres), que centraliza informações de gestão de riscos de desastres.

O porto-alegrense tem sentido a onda de altas temperaturas dos últimos dias. Pelas ruas da capital, a população tenta se refrescar com garrafas de água e apela para as sombrinhas para se proteger do sol. Por volta das 10h, a sensação térmica já era de 34ºC.

O vendedor ambulante Julio Moraes, 32, está acostumado a vender guarda-chuvas apenas em meses que costumam ter tempo fechado, mas viu as pessoas procurarem pelo produto também nestes dias de céu limpo.

"Na falta de chuva, a gente anuncia como guarda-sol. Até comecei a vender água gelada também", diz.

O serviço de meteorologia até prevê pancadas de chuva isoladas no estado nesta quarta e na capital e na região metropolitana nesta quinta-feira, mas elas não devem afastar o calor.

Para esta quarta, a previsão é de máxima de 36ºC na capital gaúcha ?na quinta-feira, os termômetros podem marcar até 35ºC, podendo chegar aos 38ºC no domingo, também de acordo com instituto.