Fotógrafo cria 'vaquinha' para ajudar a reerguer casa de funcionária

Para ajudar sua funcionária (mais de 20 anos de serviços) a voltar para casa, o fotógrafo Márcio Rodrigues criou uma vaquinha on-line com o objetivo de reconstruir o imóvel em que ela vivia. Em 28 de dezembro de 2024, com as fortes chuvas, metade da residência da cozinheira Shirley Santiago, no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte, desmoronou. A tragédia matou sua irmã, sua cunhada e a mãe da cunhada. A campanha busca arrecadar R$ 25 mil.

Shirley, de 62 anos, viúva e mãe de dois filhos, viu sua vida mudar drasticamente após o desmoronamento. A água levou parte da casa onde estavam três idosas (Meury Helena, Tânia Lúcia e Maria de Fátima), que foram encontradas sem vida, soterradas pelos escombros. Shirley estava na porta da casa e conseguiu escapar.

Desde então, ela vive de aluguel em um barracão próximo ao local do desastre, que tem comprometido quase todo o salário. Com o apoio da família, Shirley procurou auxílio junto à prefeitura, à Defesa Civil e à Urbel (Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte), mas foi informada de que não tem direito a benefícios como o ''aluguel social'', já que sua casa, apesar de estar à beira de um córrego, não está localizada em área considerada de risco extremo.

O fotógrafo relata que decidiu criar a vaquinha pela falta de suporte por parte dos órgãos públicos. “Quando postei sobre o que aconteceu com a Shirley, muitas pessoas me perguntaram como poderiam ajudar, mas eu ainda não tinha um plano. Agora, com o projeto do engenheiro e sobrinho dela, Gabriel, conseguimos traçar um objetivo”, afirmou.

Para reerguer a casa, a estimativa é de que a reconstrução custe R$ 25 mil. O dinheiro será usado para demolir o que restou da estrutura, considerada condenada pela Defesa Civil, e levantar uma nova casa no mesmo local. "As obras já começaram e estão sendo realizadas com o apoio da família e de amigos, mas os recursos ainda são poucos", relata Márcio.

Em nota, a Prefeitura informou que a última vistoria da Defesa Civil no imóvel foi realizada em 28 de dezembro de 2024. A Urbel informa que o Programa de Assistência e Assessoria Técnica (AAT) da política habitacional do município está disponível para auxiliar as famílias de Belo Horizonte. Para verificar o enquadramento, a família deve entrar em contato com a equipe que gerencia o Programa: 31 3277-6947/ 98835-3052.

A campanha está disponível na plataforma 'Vaquinha', e qualquer valor pode ser doado.