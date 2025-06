Comércio de BH pode abrir no feriado de Corpus Christi; veja as regras

O comércio de Belo Horizonte poderá funcionar normalmente no feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, dia 19 de junho, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). A entidade reforça que os lojistas que optarem pela abertura dos estabelecimentos devem cumprir uma série de regras trabalhistas.

Entre as exigências estão a jornada de oito horas, com intervalo mínimo de uma hora, além do pagamento de R$ 46,86 a título de alimentação, valor que deve ser repassado até o quinto dia útil do mês seguinte ao feriado. Também é obrigatório o pagamento de hora extra com adicional de 70%.

A CDL/BH destaca ainda que os empregados têm direito a uma folga compensatória, que deve ser concedida no prazo de até 60 dias após o feriado, desde que não recaia em outro feriado ou no descanso semanal remunerado. Caso isso não ocorra, o trabalhador deverá receber as horas com adicional de 100%. O vale-transporte para deslocamento também deve ser garantido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No caso dos shoppings, o horário de funcionamento deve ser das 14h às 20h. Shoppings como Cidade, Norte e Anchieta Garden terão funcionamento em horário diferenciado, das 10h às 16h.