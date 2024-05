O dia de Corpus Christi, este ano comemorado no dia 30 de maio, não é considerado feriado nacional. De acordo com o calendário do governo federal, a data é ponto facultativo. Assim, cabe aos municípios decidir se vão aderir ou não.



Em Belo Horizonte, o Corpus Christi é considerado feriado, mas os comércios da cidade poderão funcionar nesta quinta-feira (30/5).





A celebração







O dia de Corpus Christi, expressão do latim que significa corpo de Cristo, celebra o Santíssimo Sacramento, que, de acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), é a "presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho".

A data da celebração não se mantém fixa no calendário e é comemorada 60 dias após a celebração da Páscoa, em uma quinta-feira. No dia, os bispos de várias dioceses levam até a catedral, em procissão, a hóstia consagrada, representação do corpo de Cristo.

A festa foi instituída pelo papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264. Ele publicou uma bula papal sobre o tema, chamada de "Transiturus", instituindo a data e concedendo indulgências às pessoas que fossem à missa neste dia.

A forma mais tradicional de celebrar o dia é com uma procissão em alusão à caminhada do "povo de Deus" em busca da Terra Prometida.

Confira a legislação das capitais no Brasil



SUDESTE

Belo Horizonte (MG) – feriado municipal

Rio de Janeiro (RJ) – ponto facultativo

São Paulo (SP) – feriado municipal

Vitória (ES) – feriado municipal

SUL

Curitiba (PR) – feriado municipal

Florianópolis (SC) – feriado municipal

Porto Alegre (RS) – feriado municipal

CENTRO-OESTE

Brasília (DF) – ponto facultativo

Campo Grande (MS) – feriado municipal

Cuiaba (MG) – feriado municipal

Goiás (GO) – ponto facultativo

NORDESTE

Aracaju (SE) – feriado municipal

Fortaleza (CE) – feriado municipal

João Pessoa (PB) – ponto facultativo

Maceió (AL) – feriado municipal

Natal (RN) – feriado municipal

Recife (PE) – ponto facultativo

Salvador (BA) – feriado municipal

São Luís (MA) – feriado municipal

Teresina (PI) – feriado municipal

NORTE

Belém (PA) – feriado municipal

Boa Vista (RR) – ponto facultativo

Macapá (AP) – ponto facultativo

Manaus (AM) – feriado municipal

Palmas (TO) – ponto facultativo

Porto Velho (RO) – ponto facultativo

Rio Branco (AC) – ponto facultativo