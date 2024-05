Morreu nesse domingo (26/5), no Hospital São Domingos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o mecânico Bruno Minelis da Silva Naves. Na última sexta-feira (24/5), ele caiu em um tanque de ácido diluído durante uma inspeção de rotina no setor fosfórico da empresa Mosaic Fertilizantes.

Segundo relatos de testemunhas, o homem caiu no tanque após o rompimento de uma grade de piso. O suposto acidente teria provocado várias escoriações e queimaduras em cerca de 90% do corpo da vítima.

Inicialmente, o trabalhador foi conduzido ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde ficou internado na ala de vítimas de queimaduras.

A Mosaic Fertilizantes emitiu uma nota oficial: “A companhia informa que prestou socorro ao profissional, mas, infelizmente, ele não sobreviveu. As causas estão sendo investigadas. A empresa se solidariza e presta todo apoio necessário aos familiares”.

Anteriormente à morte da vítima, a Mosaic havia emitido outra nota, afirmando que o funcionário foi prontamente socorrido pela brigada da unidade e encaminhado para o hospital. “A companhia presta todo suporte ao funcionário e a sua família”, diz outro trecho da primeira nota.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Fertilizantes (Stiquifar), em Uberaba, Graça Carriconde, declarou, também por meio de nota, que a diretoria do sindicato já vinha relatando, há tempos, problemas com as grades de piso.

“E infelizmente o fato ocorreu (...) apesar de estarmos alertando veementemente o responsável técnico e os gerentes da fábrica sobre os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. Este foi um dos principais pontos discutidos na nossa última reunião”, declarou Carriconde.