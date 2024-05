Um homem de 57 anos e a mulher, de 54, foram preso pela Polícia Civil, de Juiz de Fora, na Zona da Mata, apontados como autores do assassinato de um homem, de 64, cujo corpo foi encontrado, na última quinta-feira (23/5), enterrado num terreno baldio, no distrito de São Sebastião do Monte, em Lima Duarte.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, que vivia no município de Chácara, também na Zona da Mata, estava desaparecida desde dezembro de 2023.

Leia também: Dupla invade clube de tiros em Minas e furta oito armas e 650 munições

O desaparecimento foi registrado por familiares da vítima em meados de dezembro de 2023. As investigações já apontavam o casal como suspeito do desaparecimento da homem. Um mandado de prisão foi expedido em fevereiro deste ano.

Confissão

Os suspeitos confessaram, ao prestar depoimento na Delegacia de Juiz de Fora, que, na noite de 16 de dezembro de 2023, foram até a casa da vítima e discutiram pela posse de uma propriedade em Chácara. O homem teria entrado em luta corporal com a vítima e a acertado na cabeça com uma paulada. A vítima teve morte instantânea, e o casal decidiu sumir com o corpo.

Segundo a delegada Camila Miller, no dia seguinte ao crime, o casal pegou o filho adolescente, destruiu os celulares, trocou de carro e se escondeu em uma mata próximo ao município de Liberdade, no Sul de Minas.

Ficaram três meses na mata, em uma construção improvisada de pau a pique. “O adolescente emagreceu cerca de 35 quilos e não aguentava mais o isolamento e a vida na mata, o que obrigou o casal a procurar outro esconderijo”, conta a delegada.

Os suspeitos andaram mais de 70 quilômetro até uma fazenda próximo a Santa Rita do Jacutinga, onde o homem já havia trabalhado, e foram aceitos na propriedade. Uma denúncia anônima, em 9 de maio último, levou a polícia até os investigados, que foram presos.

Após a prisão, o suspeito, criado como mateiro na região, levou a equipe de policiais até o local onde a vítima havia sido enterrada. Com apoio de soldados do Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado. O casal, segundo a delegada, vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. O adolescente não teve participação no crime e está sob os cuidados de um familiar.