Homem de 34 anos sofreu um acidente na BR-459, por volta de 23h desse domingo (26/05) e conseguiu ajuda oito horas depois. Ele era passageiro do Honda Fit que capotou e caiu em uma ribanceira, no km 95, região do Cantagalo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O motorista saiu do local após o acidente e não voltou.

Bombeiros e Samu foram acionados, por volta de 7h desta segunda-feira (27/05). Segundo os bombeiros, uma das vítimas teria sido ejetada do carro. Ao chegar ao local, eles encontraram o carro no barranco, a cerca de 15 metros.

Apenas um dos dois ocupantes do carro foi encontrado. A vítima disse que o motorista conseguiu sair do carro, foi até a rodovia para sinalizar o acidente. O passageiro que estava no banco da frente foi encontrado no banco traseiro, consciente.

Segundo o Samu, ele teria contado que não conseguiu subir até a rodovia e ficou sem sinal de celular para pedir ajuda. Ele foi resgatado com dores no braço esquerdo e tórax.

O socorro precisou de imobilização em prancha feita pelos bombeiros. O homem foi içado com uso de cordas, inclinado, até a rodovia.

A equipe médica do Samu avaliou que a vítima não teve ferimentos graves, mas tinha sinais de hipotermia. O carro caiu em uma região de várzea e fazia frio durante a madrugada. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. (Nayara Andery/ Especial para o EM.)