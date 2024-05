Motociclistas agrediram um motorista que estaria bêbado e causou um acidente emnesse domingo (26/5). Os próprios motociclistas gravaram o ataque, que seria uma resposta a uma tentativa de agressão anterior do homem. Pelos sinais de embriaguez, ele acabou preso.

A confusão começou quando o motorista avançou o sinal vermelho no cruzamento das avenidas José Fonseca e Silva e Rio Mississipi, na zona Oeste da cidade do Triângulo Mineiro. Ele acabou batendo em outro carro.

Os dois veículos tiveram avarias e o causador da batida, segundo uma testemunha contou à Polícia Militar, desceu nervoso do carro e tentou agredir pessoas que estavam no entorno e até o outro motorista envolvido no acidente.

Foi neste momento que entregadores e outros motociclistas revidaram as agressões. Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagens é possível ver o momento em que começa a perseguição dos pilotos ao homem que estaria bêbado.

Em determinado momento, eles alcançam o motorista que, encurralado, passa a ser agredido por vários homens. Um deles chega a passar com a roda da frente da moto em cima do motorista.

Ele foi encaminhado à Unidade de Atendimento Integrado do Bairro Planalto sob escolta. O homem foi detido por dirigir embriagado.

Segundo a Polícia Militar, no carro dele foram encontradas garrafas e latas de bebida alcoólica vazias.

Nenhum dos motociclistas foi identificado no local ou detido.