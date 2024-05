Uma dupla de assaltantes rendeu e imobilizou um dono de motel, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para roubar joias e objetos do estabelecimento. O crime ocorreu nesse domingo (26/5), no Bairro Nossa Senhora da Abadia.





Segundo a vítima contou à Polícia Militar, os suspeitos chegaram num carro que era dirigido por um terceiro. Solicitaram um apartamento, desceram do carro e se dirigiram para a acomodação indicada pelo proprietário do estabelecimento.





Pouco tempo depois, assim que o carro deixou as instalações do motel, a dupla pediu uma cerveja. O proprietário do motel foi levar a bebida até o quarto e lá, foi surpreendido, agarrado e puxado para dentro do quarto. Ele foi jogado na cama e teve pés e mãos amarrados, além de amordaçado.





Um dos ladrões, segundo o empresário, tinha um revólver, e o outro, uma faca longa. Os ladrões roubaram pulseiras e um cordão de ouro que a vítima usava, além de um celular.





Em seguida, foram até a recepção e roubaram R$ 200 em dinheiro e controles do portão eletrônico, fugindo em seguida.





Os ladrões, no entanto, segundo a PM, deixaram no local um cartão bancário, que foi apreendido. Não se sabe se o cartão pertence a um deles, ou se teria sido roubado. A vítima sofreu ferimentos leves e não precisou de ser levada para uma unidade de saúde.