MAIS UMA MORTE NO ANEL

Motociclista morre em acidente com carreta no Anel Rodoviário de BH

Garupa foi socorrida com ferimentos graves. Acidente envolveu uma carreta de 41 toneladas na altura do bairro São Gabriel, no Noroeste de BH

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
21/08/2025 07:36

Pista central ficou bloqueada para atendimento das vítimas e remoção da carreta
Pista central ficou bloqueada para atendimento das vítimas e remoção da carreta crédito: Reprodução/Redes sociais

Um motociclista, aparentando ter 40 anos de idade, morreu em uma colisão com uma carreta no Anel Rodoviário, em frente à PUC São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no início da noite dessa quarta-feira (20/8). 

Uma testemunha acionou o Samu com a informação de que o motociclista estava com uma fratura em uma das pernas e com dificuldade respiratória, enquanto uma mulher, com aparência de 35 anos, estava com um corte profundo na testa e fratura em um dos braços, mas consciente.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma ambulância compareceu ao local e iniciou os primeiros socorros. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe médica confirmou a morte do motociclista no local. Já a mulher foi socorrida para atendimento médico em estado grave.

A pista central ficou bloqueada para o reboque especializado da carreta envolvida no acidente. O veículo pesava 41 toneladas, mas a carga não foi divulgada. O motorista não se feriu.

O congestionamento no trecho chegou a mais de oito quilômetros, segundo a BHTrans, com o trânsito desviado para a marginal, no sentido Vitória (ES). O trânsito não sofre interferência na manhã desta quinta-feira (21).

