Veículo com carga de 594 toneladas interditará Anel de BH e BR-040

A passagem de um veículo transportando uma carga de 594 toneladas interditará o Anel Rodoviário de Belo Horizonte a partir das 23h30 desta segunda-feira (18/8). A previsão é que a operação seja concluída às 4h de terça-feira (19). A carga em questão é um transformador que mede 106 metros de comprimento, 6,60 metros de largura e 5,60m de altura.

A carga sairá de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com destino a Itaguaí (RJ). Assim, a partir da madrugada desta terça (19), o veículo transportador passará também pela BR-040. De acordo com a concessionária EPR Via Mineira, que administra a rodovia entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, uma operação de interdição será realizada até a próxima sexta-feira (22/8), sempre das 20h às 4h.

Devido às dimensões da carga, o veículo ocupará duas faixas de rolamento e seguirá a uma velocidade média de apenas 10 km/h. Ainda de acordo com a EPR Via Mineira, a partir do Km 772,8, da BR-040, onde acaba a concessão da empresa, o transporte ocorrerá no período diurno, das 10h às 16h.

O deslocamento contará com escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que autorizou a operação. Durante a passagem pelo Anel Rodoviário, agentes da BHTrans se juntarão ao comboio. A partir da saída da capital mineira até Juiz de Fora, equipes da concessionária responsável pela BR-040 passarão a acompanhar o deslocamento.

Recomendações

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) orienta os motoristas que evitem transitar pelo Anel Rodoviário no período da operação. As rotas alternativas são a Via Expressa, a Avenida Tereza Cristina, a Avenida Amazonas e a Via do Mineiro. Durante o transporte da carga, os motoristas poderão utilizar as saídas convencionais do Anel.

No trecho sob concessão da EPR Via Mineira, os motoristas poderão acompanhar as condições de tráfego em tempo real por meio do telefone 0800 003 10140, que presta atendimento 24 horas e também funciona como canal de WhatsApp.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia