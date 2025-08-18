BR-040 passa por obras em vários trechos; veja os locais

A partir desta segunda-feira (18/8) até a próxima sexta-feira (22/8), motoristas que trafegam pela BR-040 devem redobrar a atenção em vários trechos, pois a EPR Via Mineira, concessionária responsável pela BR de Belo Horizonte a Juiz de Fora, inicia trabalhos de recapeamento asfáltico.

As intervenções noturnas estão concentradas em Belo Horizonte, Nova Lima e Congonhas. Durante o dia, os trabalhos acontecem em Carandaí, Ressaquinha, Barbacena, Santos Dumont, Oliveira Fortes, Ewbank da Câmara e Alfredo Vasconcelos.



Segundo a EPR, com a conclusão dos serviços de requalificação da rodovia, realizados nos primeiros 12 meses da concessão e em diversas frentes de trabalho simultâneas, a concessionária entra agora numa fase de manutenção rotineira, com menos interdições ao tráfego nesse período.

Confira os trechos e horários

Obras noturnas (20h às 5h)



De segunda (18) a sexta-feira (22), haverá interdição parcial das alças de acesso em:

Nova Lima (km 555) – viaduto de acesso ao condomínio Miguelão;

Congonhas (km 611) – viaduto de acesso à cidade;

Congonhas (km 618) – viaduto de acesso a São João del Rei e Tiradentes.



Quinta-feira (21)



Belo Horizonte (km 544, no início da concessão) – interdição parcial no sentido Juiz de Fora (sul).



Sexta-feira (22)



Nova Lima (km 549 ao km 550, entre o acesso a Macacos e o posto Mutuca) – interdição parcial no sentido Belo Horizonte (norte).



Obras diurnas (7h às 17h)



Entre segunda e sexta-feira, os serviços de manutenção de pavimento também acontecem em trechos localizados nos municípios de Carandaí, Ressaquinha, Barbacena, Santos Dumont, Oliveira Fortes, Ewbank da Câmara e Alfredo Vasconcelos.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos