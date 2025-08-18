BR-040 passa por obras em vários trechos; veja os locais
A partir desta segunda (18/8) até sexta-feira (22/8) a via terá intervenções diurnas e noturnas. Confira os locais com interdições parciais
A partir desta segunda-feira (18/8) até a próxima sexta-feira (22/8), motoristas que trafegam pela BR-040 devem redobrar a atenção em vários trechos, pois a EPR Via Mineira, concessionária responsável pela BR de Belo Horizonte a Juiz de Fora, inicia trabalhos de recapeamento asfáltico.
As intervenções noturnas estão concentradas em Belo Horizonte, Nova Lima e Congonhas. Durante o dia, os trabalhos acontecem em Carandaí, Ressaquinha, Barbacena, Santos Dumont, Oliveira Fortes, Ewbank da Câmara e Alfredo Vasconcelos.
Segundo a EPR, com a conclusão dos serviços de requalificação da rodovia, realizados nos primeiros 12 meses da concessão e em diversas frentes de trabalho simultâneas, a concessionária entra agora numa fase de manutenção rotineira, com menos interdições ao tráfego nesse período.
Confira os trechos e horários
Obras noturnas (20h às 5h)
De segunda (18) a sexta-feira (22), haverá interdição parcial das alças de acesso em:
Nova Lima (km 555) – viaduto de acesso ao condomínio Miguelão;
Congonhas (km 611) – viaduto de acesso à cidade;
Congonhas (km 618) – viaduto de acesso a São João del Rei e Tiradentes.
Quinta-feira (21)
Belo Horizonte (km 544, no início da concessão) – interdição parcial no sentido Juiz de Fora (sul).
Sexta-feira (22)
Nova Lima (km 549 ao km 550, entre o acesso a Macacos e o posto Mutuca) – interdição parcial no sentido Belo Horizonte (norte).
Obras diurnas (7h às 17h)
Entre segunda e sexta-feira, os serviços de manutenção de pavimento também acontecem em trechos localizados nos municípios de Carandaí, Ressaquinha, Barbacena, Santos Dumont, Oliveira Fortes, Ewbank da Câmara e Alfredo Vasconcelos.
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos