Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Policial penal suspeito de matar namorada em BH já perseguiu a ex

A mulher procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência e pediu medidas protetivas contra o policial penal

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Mariana Costa
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
18/08/2025 17:25

compartilhe

Siga no
x
Viatura da policia penal
A Sejusp informou que o policial penal estava afastado das atividades desde o início de 2024 crédito: Imprensa MG/Divulgação

O policial penal Rodrigo Caldas, de 45 anos, suspeito de matar a facadas a namorada, a auxiliar administrativa, Priscila Azevedo Mundim, de 46 anos, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, já teve um boletim de ocorrência registrado por uma ex-namorada, que o acusava de persegui-la, por não aceitar o fim do relacionamento deles. 


Em dezembro do ano passado, a mulher, de 47 anos, disse à Polícia Civil que o relacionamento durou cerca de 1 ano e meio e que já estavam separados há 1 ano. Relatou que ele ficava ligando e mandando mensagens para ela, depois do término.  


Em 3 de dezembro de 2024, por volta das 16h30, o policial ficou cerca de 2 horas na porta do prédio em que ela trabalhava, esperando que ela saísse. Porém, neste dia, a mulher conta que havia trocado de horário de trabalho e cumpriu seu expediente na parte da manhã. Uma amiga relatou o fato a ela por mensagem, com fotos dele no local de trabalho delas. 


No mesmo dia, o policial penal mandou mensagem dizendo que ia até a casa dela, já que a mesma não respondia a suas mensagens. A mulher pediu ainda uma medida protetiva contra ele e informou que o homem tinha fácil acesso à armas de fogo por ser policial penal.


Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que a mulher fez o requerimento de medida protetiva na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher em Belo Horizonte.    


A reportagem entrou em contato com a Justiça para saber se a medida foi concedida. Também em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que processos que envolvem violência doméstica tramitam sob segredo de justiça.


O crime 


O crime aconteceu no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada morta no apartamento do suspeito, na tarde de sábado (16/8). O policial estava afastado do cargo por “problemas psiquiátricos".  


À imprensa, o cunhado de Priscila, Leonardo Alves de Souza, contou que a vítima e o namorado estiveram em uma confraternização em família na noite de sexta-feira (15/8) e, às 22h, resolveram ir embora. A família tentou contato para saber se o casal chegou bem em casa, mas não conseguiu resposta.


Na manhã seguinte, Leonardo e a esposa Fabíola Mundim, irmã da vítima, seguiram sem resposta. Os dois foram à casa do policial procurar por Priscila. Em uma ligação, Rodrigo confessou que “fez merda” e pediu que chamassem a Polícia Militar.


O casal foi encontrado na cama. A mulher tinha marcas de estrangulamento e facadas, enquanto o homem estava com a blusa suja de sangue e com uma faca na mão, dizendo que iria se matar.


Ele foi socorrido com um corte na região do abdômen e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul da capital, onde segue internado sob escolta policial. 


O corpo de Priscila foi encontrado em um dos cômodos da casa com marcas de facadas. À reportagem, vizinhos relataram terem ouvido gritos e chamado a polícia, mas nenhum militar compareceu para averiguar. A suspeita é que o feminicídio tenha acontecido de madrugada.


O velório e sepultamento da auxiliar administrativa ocorreu no Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesse domingo (17/8). Ela deixa dois filhos: um jovem de 22 anos e uma menina de 11.


Afastado das atividades


Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) informou que o policial penal estava afastado das atividades desde o início de 2024 por “motivos psiquiátricos”. Desde então, a arma institucional do servidor já havia sido recolhida.


A pasta, por meio do Departamento Penitenciário (Depen), instaurou um procedimento administrativo pela Corregedoria para auxiliar a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ao longo do inquérito que vai investigar o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


"A gente não sabia de questões de que ele (Rodrigo) estava afastado por problemas psicológicos. Não temos informação sobre histórico de agressão (contra mulheres)", afirma o cunhado. "Na sexta-feira, quando esteve na minha residência, ele disse que estava atendendo à ocorrência da morte do gari, no Ceresp Gameleira", contou à reportagem a prima-irmã de Priscila, Thais Angélica Azevedo Mundim.

Tópicos relacionados:

bh feminicidio policia-penal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay