"Possessivo", diz cunhado sobre policial penal suspeito de matar namorada

Possessivo. É assim que Leonardo Alves de Sousa, cunhado de Priscila Azevedo Mundim, morta neste sábado em BH, se refere ao principal suspeito do crime, um policial penal de Minas Gerais. O homem foi socorrido para o Hospital João XXIII, com ferimentos na região do abdômen após tentar tirar a própria vida. Após o atendimento médico ele poderá ter a prisão em flagrante, por feminicídio, decretada. O crime aconteceu no apartamento dele, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (16/8).

O casal estava junto há cerca de cinco meses. À imprensa, o cunhado da vítima, Leonardo Alves de Sousa, contou que Priscila e Rodrigo estiveram com ele e sua mulher durante essa sexta-feira (15/8) e por volta de 22h decidiram ir embora, em direção a casa do suspeito. No entanto, desde a saída do casal, a família de Priscila não conseguiu mais contato com ela, o que os deixou preocupados.

Nesta manhã, Leonardo e a esposa, irmã da vítima, foram até o local e depois de muita insistência conseguiram falar com o policial penal. Na ligação, o homem afirmou que “fez merda” e pediu que chamasse a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

“O sentimento é de muita dor. Isso é um feminicídio. Até quando as mães irão chorar. Pais e irmãos vão enterrar suas entes queridas por crimes parecidos”, lamentou Leonardo.

Ainda segundo o parente, a família da vítima não sabe se ela chegou a ser agredida pelo namorado em outras ocasiões. No entanto, Leonardo afirma que todos já haviam percebido que Rodrigo tinha comportamentos de “uma pessoa possessiva”. Apó o morte da cunhada, ele clama por justiça e pede que o suspeito não saia impune.

Quem é o suspeito?

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) informou que o policial penal suspeito de matar a namorada estava afastado. Conforme a pasta, o distanciamento das funções aconteceu no início de 2024 por “motivos psiquiátricos”. Desde então, a arma institucional do servidor já havia sido recolhida.

A pasta, por meio do Departamento Penitenciário (Depen) instaurou um procedimento administrativo pela Corregedoria para auxiliar a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ao longo do inquérito que vai investigar o crime. “A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) lamenta imensamente a morte de Priscila Azevedo Mundim, vítima de feminicídio, neste sábado (16/8), em Belo Horizonte”.

O que se sabe do crime até o momento

Priscila Azevedo Mundim foi encontrada morta em um cômodo do apartamento do namorado, um policial penal

A mulher foi atingida por diversos golpes de faca

Vizinhos afirmaram que ouviram uma intensa discussão vinda do imóvel durante a noite e madrugada

A PMMG chegou a ser acionada mas não compareceu no local

Familiares de Priscila estiveram no apartamento na manhã deste sábado (16/8) e não conseguiram contatá-la

Ao cunhado da vítima, o suspeito disse que teria “feito merda” e pediu que acionasse a polícia

O homem tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido e segue internado

O policial penal estava afastado desde 2024, por motivos psiquiátricos

A Corregedoria do Departamento Penitenciário instaurou um procedimento administrativo

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar;II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

para ajudar vítimas de abusos. Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.