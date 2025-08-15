Mulher fica inconsciente ao ser agredida com banco de madeira pelo marido

Uma mulher ficou em estado grave após ser agredida pelo marido com um banco de madeira na cabeça. A tentativa de feminicídio aconteceu nesta sexta-feira (15/8) na comunidade do Choro, zona rural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A vítima foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) inconsciente.

A pancada provocou um corte profundo e traumatismo craniano encefálico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que recebeu o chamado no final da manhã. A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis realizou os primeiros socorros, imobilizou a vítima e a encaminhou para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) o suspeito fugiu após cometer o crime. Até a publicação dessa reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento e a equipe tentava encontrar o suspeito do crime.