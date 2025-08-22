Assine
ACIDENTE

BH: atropelamento bloqueia pista de ônibus na avenida Cristiano Machado

Acidente aconteceu na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte

E
Repórter
22/08/2025 15:13

Acidente bloqueia pista na Cristiano Machado
Acidente bloqueia pista na Cristiano Machado crédito: Reprodução/Google Street View

Um atropelamento bloqueou a pista do Move na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (22/8). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um pedestre morreu no local, na altura do número 2250.

 

A corporação informou que, o acidente aconteceu próximo a um supermercado. A ocorrência se encontra em andamento, e ainda não há informações sobre a vítima e a dinâmica do acidente.

Em conversa com o Estado de Minas, um comerciante de uma loja de tintas confirmou o ocorrido, e disse que a vítima foi atropelada por um ônibus. Segundo ele, o rabecão chegou ao local por volta das 14h40 para recolher o corpo.

A pista do MOVE está fechada e o trânsito é intenso no local.

Matéria em atualização

