BH: atropelamento bloqueia pista de ônibus na avenida Cristiano Machado
Acidente aconteceu na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte
Um atropelamento bloqueou a pista do Move na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (22/8). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um pedestre morreu no local, na altura do número 2250.
A corporação informou que, o acidente aconteceu próximo a um supermercado. A ocorrência se encontra em andamento, e ainda não há informações sobre a vítima e a dinâmica do acidente.
Em conversa com o Estado de Minas, um comerciante de uma loja de tintas confirmou o ocorrido, e disse que a vítima foi atropelada por um ônibus. Segundo ele, o rabecão chegou ao local por volta das 14h40 para recolher o corpo.
A pista do MOVE está fechada e o trânsito é intenso no local.
Matéria em atualização