Motorista atropela homem na BR-040 em Nova Lima e foge sem prestar socorro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) procura um motorista suspeito de atropelar um homem na BR-040, na altura do Viaduto da Mutuca em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (20/8). Ele fugiu sem prestar socorro.

Segundo a polícia, a vítima, que aparenta ter 30 anos, ainda não foi identificada. O atropelamento aconteceu na altura do quilômetro 544,8, no sentido Juiz de Fora. O homem foi socorrido em estado grave por uma ambulância da EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital.

Áudios que circulam nas redes sociais mostram motoristas apreensivos com acidente, momentos antes da chegada do socorro. “[O homem] tá no meio da pista, do jeito que está só pode estar morto”, disse um condutor.

O veículo que atropelou a vítima fugiu do local sem prestar socorro. A PRF faz buscas para localizar o motorista responsável. A pista, que ficou interditada para atendimento da ocorrência, já foi liberada.

Em nota, a EPR Via Mineira informou que equipes operacionais atuaram com viatura de inspeção, guincho, ambulância e sinalização, mas nenhum carro que possa ter atropelado o pedestre foi encontrado.