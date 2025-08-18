Assine
UBERLÂNDIA

Menino de 7 anos é atropelado e motociclista foge

Com a pancada, menino se arrastou por metros e teve escoriações no rosto, braços e pernas. Polícia procura o motociclista

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
18/08/2025 21:18 - atualizado em 18/08/2025 21:19

Vídeo: Menino de 7 anos é atropelado e motociclista foge
Vídeo: Menino de 7 anos é atropelado e motociclista foge crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes sociais

O atropelamento de um menino de 7 anos foi flagrado por câmera de segurança, no último fim de semana, em Uberlândia. O motociclista não deu qualquer assistência à vítima e a polícia tenta indetificá-lo. O garoto sobreviveu.


A criança foi atingida pela motocicleta na rua Geraldo Vitorino, no bairro Taiaman, Zona Oeste da cidade, quando tentava atravessar a via.

O vídeo mostra que o condutor da moto e seu garupa parecem nem frear após a colisão. Em seguida, várias pessoas se juntam para socorrer a vítima.


Com a pancada, menino se arrastou por metros. Ele teve escoriações no rosto, braços e pernas. Estava consciente durante o atendimento e foi levado para avaliação médica na Unidade de Atendimento Integrado no bairro Roosevelt.

Ele não corre risco de morrer. A Polícia Civil investiga o caso em busca do atropelador.

