Menino de 7 anos é atropelado e motociclista foge

O atropelamento de um menino de 7 anos foi flagrado por câmera de segurança, no último fim de semana, em Uberlândia. O motociclista não deu qualquer assistência à vítima e a polícia tenta indetificá-lo. O garoto sobreviveu.



A criança foi atingida pela motocicleta na rua Geraldo Vitorino, no bairro Taiaman, Zona Oeste da cidade, quando tentava atravessar a via.



O vídeo mostra que o condutor da moto e seu garupa parecem nem frear após a colisão. Em seguida, várias pessoas se juntam para socorrer a vítima.



Com a pancada, menino se arrastou por metros. Ele teve escoriações no rosto, braços e pernas. Estava consciente durante o atendimento e foi levado para avaliação médica na Unidade de Atendimento Integrado no bairro Roosevelt.

Ele não corre risco de morrer. A Polícia Civil investiga o caso em busca do atropelador.