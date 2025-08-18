Assine
FACADAS

Jovem tenta matar o próprio pai e a ex-namorada por causa do fim do namoro

Agressor só parou após um vizinho ameaçá-lo com um facão. Casal tinha cinco meses de relacionamento

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
18/08/2025 20:52 - atualizado em 18/08/2025 20:57

Jovem não aceita fim de namoro e tenta matar mulher e o próprio pai
Jovem não aceita fim de namoro e tenta matar mulher e o próprio pai

Um rapaz de 18 anos foi preso pela Polícia Militar por tentar matar o próprio pai e a ex-namorada, nesse domingo (17/8), em Varjão de Minas. A motivação para os crimes foi a não aceitação do fim do relacionamento.


As duas pessoas esfaqueadas estavam na rua Beco do Estádio e a Polícia Militar foi chamada por testemunhas da agressão.

A mulher de 20 anos andou com as roupas sujas de sangue pela rua e caiu no chão. Ao mesmo tempo, o pai do criminoso estava dentro de casa, também ferido por faca. Ele tentou intervir na tentativa de homicídio do filho e foi atacado.


O homem só foi impedido por um morador da região, que, usando um facão, ameaçou o jovem caso ele não parasse o ataque.


À Polícia Militar, a mãe do agressor contou que ele perdeu a cabeça quando a namorada disse ter a intenção de terminar o relacionamento e se mudar. Eles tinham cinco meses de namoro, considerado conturbado e com outros episódios de violência.


O pai do rapaz foi socorrido em um veículo particular, levado ao Pronto Socorro Municipal de Varjão de Minas e, em seguida, transferido para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Ele levou quatro facadas.


A mulher foi ferida com maior gravidade, também sendo levada para Patos de Minas. Ela recebeu oito facadas no quadril, dorso, escápulas e supercílio esquerdo, além de uma mais grave na região da clavícula, que pode ter perfurado o pulmão. Ela foi encaminhada para o bloco cirúrgico.

O suspeito foi preso por tentativa de homicídio contra as duas vítimas e encaminhado à Delegacia de Plantão de Patos de Minas. Ele permaneceu em silêncio.

