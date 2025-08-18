MG: pescador encontra cadáver preso a bloco de alvenaria em rio

Um pescador encontrou um cadáver à margem do Rio Muriaé, na manhã do último domingo (17/8), na região da Cachoeira da Espuma, em Patrocínio do Muriaé (MG), Zona da Mata mineira. O homem acionou a Polícia Militar (PM).

“No local, as equipes constataram um corpo preso entre galhos, em avançado estado de decomposição, apresentando sinais de amarração e com um bloco de alvenaria preso ao corpo”, explicou o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local depois de receber o chamado da PM.

Os bombeiros realizaram a remoção do cadáver com uso de embarcação motorizada, rebocando-o até a margem, conforme orientado pela perícia da Polícia Civil.

O corpo foi retirado de um local considerado pela corporação como de difícil acesso. Uma correnteza moderada na área dificultou um pouco o trabalho dos militares.

Até o momento, não há informações sobre o sexo e a idade da vítima. A circunstância da morte também é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso.

