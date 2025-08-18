Vendaval pode atingir cidades mineiras; saiba quais
Inmet prevê ventos entre 40 km/h e 60 km/h. A recomendação é evitar se abrigar próximo a árvores
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para risco de vendaval em cidades mineiras do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. O aviso é amarelo, e representa perigo potencial também para São Paulo, Mato Grosso do Sul e estados da região Sul.
A previsão do instituto vale até às 18h desta terça-feira (19/8). É esperado a possibilidade de ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Há chance de queda de galhos de árvores.
Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, as rajadas de vento pontuais são normais para o mês de agosto. "Já os vendavais ocorrem devido ao forte contraste de pressão, de uma área de baixa pressão no continente com uma mais alta no oceano. A princípio esta condição não afetará tanto Minas Gerais", explica ela.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Veja as cidades
- Campina Verde
- Carneirinho
- Gurinhatã
- Itapagipe
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- União de Minas
Baixa umidade
Ao menos 726 municípios de Minas também estão sob alerta de baixa umidade, incluindo Belo Horizonte. Segundo o órgão meteorológico, os índices estão variando entre 30% e 20%, o que indica perigo potencial.
Do total, 211 estão em alerta de perigo laranja, com umidade ainda mais baixa, entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais e provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
O alerta teve início às 10h desta segunda-feira (18/8) e segue até as 20h de terça-feira (19/8). Segundo o INMET, a maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos