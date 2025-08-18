Vendaval pode atingir cidades mineiras; saiba quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para risco de vendaval em cidades mineiras do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. O aviso é amarelo, e representa perigo potencial também para São Paulo, Mato Grosso do Sul e estados da região Sul.

A previsão do instituto vale até às 18h desta terça-feira (19/8). É esperado a possibilidade de ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Há chance de queda de galhos de árvores.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, as rajadas de vento pontuais são normais para o mês de agosto. "Já os vendavais ocorrem devido ao forte contraste de pressão, de uma área de baixa pressão no continente com uma mais alta no oceano. A princípio esta condição não afetará tanto Minas Gerais", explica ela.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Veja as cidades

Campina Verde

Carneirinho

Gurinhatã

Itapagipe

Iturama

Limeira do Oeste

Santa Vitória

São Francisco de Sales

União de Minas

Baixa umidade

Ao menos 726 municípios de Minas também estão sob alerta de baixa umidade, incluindo Belo Horizonte. Segundo o órgão meteorológico, os índices estão variando entre 30% e 20%, o que indica perigo potencial.

Do total, 211 estão em alerta de perigo laranja, com umidade ainda mais baixa, entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais e provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O alerta teve início às 10h desta segunda-feira (18/8) e segue até as 20h de terça-feira (19/8). Segundo o INMET, a maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos