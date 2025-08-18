Assine
overlay
Início Gerais
FRIO EM MINAS

Sul de Minas registra menor temperatura do país nesta segunda (18)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 3,9°C, às 6h; o ranking ainda teve cidade do RS e SP

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
18/08/2025 09:33 - atualizado em 18/08/2025 09:38

compartilhe

Siga no
x
Monte Verde(1.555m)- Situada em Minas Gerais, com cerca de 4.200 habitantes, é uma pequena vila turística no alto da Serra da Mantiqueira, conhecida pelas paisagens naturais e pelo clima frio. A economia se baseia no turismo, com a presença de pousadas, restaurantes e lojas de souvenirs.
A cidade é famosa pelas baixas temperaturas crédito: Flickr/Rosanetur

 Monte Verde (MG), distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país nesta segunda-feira (18/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 3,9°C, às 6h, com sensação térmica de 6,3°C.

 

Leia Mais

Outras cidades também registraram frio intenso: São José dos Ausentes (RS) marcou 5,7°C às 7h, enquanto Campos do Jordão (SP) registrou 6,7°C, também às 7h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como fica o tempo?

Conforme a previsão do Inmet, o dia deve ser de tempo seco e parcialmente nublado em Minas Gerais, com sol entre poucas nuvens e baixos índices de umidade relativa do ar. As mínimas ficam em torno de 13°C, enquanto as temperaturas máximas podem chegar a 28°C.

Tópicos relacionados:

frio inmet metereologia minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay