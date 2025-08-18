Sul de Minas registra menor temperatura do país nesta segunda (18)

Monte Verde (MG), distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país nesta segunda-feira (18/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 3,9°C, às 6h, com sensação térmica de 6,3°C.

Outras cidades também registraram frio intenso: São José dos Ausentes (RS) marcou 5,7°C às 7h, enquanto Campos do Jordão (SP) registrou 6,7°C, também às 7h.

Como fica o tempo?

Conforme a previsão do Inmet, o dia deve ser de tempo seco e parcialmente nublado em Minas Gerais, com sol entre poucas nuvens e baixos índices de umidade relativa do ar. As mínimas ficam em torno de 13°C, enquanto as temperaturas máximas podem chegar a 28°C.

