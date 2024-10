Um vendaval registrado nesta quinta-feira (24/10) em Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, derrubou galpões na zona rural do município. Com a queda, dois bovinos morreram ao serem atingidos por destroços em uma fazenda localizada no Distrito de Ponte Vila.



O vento intenso assustou moradores, especialmente nas áreas rurais. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a força do vendaval, sendo um deles gravado próximo à região do Furnastur.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), dois galpões foram totalmente destruídos, e um terceiro ficou danificado. A estrutura metálica que desabou atingiu os animais, que ficaram presos no local; dois deles morreram. Outros bovinos leiteiros foram resgatados por funcionários da fazenda com o apoio dos bombeiros.



Ainda conforme o CBMMG, durante o vendaval e a chuva houve também quedas pontuais de árvores. Felizmente, ninguém ficou ferido.



Tempestade



Formiga estava entre as cidades do Centro-Oeste de Minas com alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Passa Tempo, na mesma região, também registrou fortes ventos . A estrutura metálica de um asilo foi arrancada , e os destroços atingiram a rede elétrica, deixando moradores sem energia até às 22h desta quinta-feira (24/10).



No asilo, onde vivem 25 idosos, todos foram transferidos para o salão paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória por questões de segurança, até que a situação seja normalizada. A previsão é que a estrutura seja retirada ainda nesta sexta-feira (25/10).



Mais chuva



O tempo instável deve continuar nesta sexta-feira (25/10) tanto em Formiga quanto em Passa Tempo, com previsão de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Conforme o Inmet, a temperatura nas duas cidades deve variar entre 19°C e 33°C.

*Amanda Quintiliano especial para o EM