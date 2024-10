Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento nas próximas 24 horas.





Segundo a Defesa Civil municipal, a capital está em alerta para chuva de até 50 milímetros e rajadas de vento em torno de 50 km/h até a manhã deste sábado (26/10).





O órgão reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

A Defesa Civil também orienta redobrar a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos. Moradores que perceberem rachaduras ou movimentações estranhas no solo devem acionar o órgão pelo telefone 199 imediatamente.





Veja o volume de chuva registrado em BH até a manhã de hoje





A Região do Barreiro registrou mais que o dobro do volume de chuva esperado para todo o mês de outubro, segundo dados da Defesa Civil. No balanço divulgado na manhã desta sexta-feira (25/10), choveu 237,7 milímetros na regional, o que representa 215,9% do esperado para o mês.

Acumulado de chuva no mês de outubro*



Barreiro: 237,7 (215,9%)

Centro Sul: 175,2 (159,1%)

Leste: 147,6 (134,1%)

Nordeste: 105,8 (96,1%)

Noroeste: 114,8 (104,3%)

Norte: 89,6 (81,4%)

Oeste: 164,8 (149,7%)

Pampulha: 102,0 (92,6%)

Venda Nova: 117,4 (106,6%)

Válido até 6h do dia 25/10/2024*

Choveu forte durante a madrugada em diferentes pontos da capital mineira. Em poucas horas, as regiões Centro-Sul e Oeste tiveram mais de 20% do volume de chuva esperado para todo o mês. Mesmo assim, a Defesa Civil não registrou chamados para ocorrências relacionadas à chuva.

Acumulado de chuva durante a madrugada de 25/10:



Barreiro: 19,3 (17,5%)

Centro Sul: 22,8 (20,7%)

Leste: 6,8 (6,2%)

Nordeste: 5,0 (4,5%)

Noroeste: 13,0 (11,8%)

Norte: 0,2 (0,2%)

Oeste: 24,4 (22,2%)

Pampulha: 6,2 (5,6%)

Venda Nova: 1,8 (1,6%)

Previsão para sexta

A sexta-feira (25/10) será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima prevista será de 19°C, e a máxima, de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.