A BR-040 amanheceu fechada nesta sexta-feira (25/10) devido a um acidente envolvendo uma carreta carregada de milho em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Às 8h39, a pista foi liberada para o trânsito.

Segundo informações iniciais, a carreta tombou na madrugada de hoje e interditou as duas faixas no sentido Sete Lagoas.

O acidente aconteceu próximo ao posto Bonanza, na altura do km 524. Com o tombamento, grande parte da carga de milho ficou espalhada na pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e acompanha a ocorrência.

Um trator esteve no local para fazer a limpeza da pista. Às 8h23, a PRF informou que uma faixa foi liberada para o fluxo de veículos. Às 8h39, a pista sentido Sete Lagoas foi liberado. O trânsito segue complicado no local.

O motorista que precisa passar pela região pode fazer um desvio acessando a Avenida das Américas ou usando a Avenida Wilson Tavares Ribeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A PRF ainda pede atenção ao motorista que transita pelo km 524 da rodovia devido ao trabalho de remoção da carga de milho.

Outro acidente

Outro trecho da BR-040 também foi interditado na manhã desta sexta. De acordo com a PRF, um caminhão com carga tombou em Caetanópolis, na altura do quilômetro 455, no sentido contrário da via. Não há informações sobre vítimas.



Às 10h05, a PRF informou que a via foi liberada para o trânsito.