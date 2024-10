A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou nessa quarta-feira (23/10) uma operação de combate a um esquema de pirâmide financeira em Cataguases, na Zona da Mata mineira. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três investigados, informou a instituição policial nesta quinta (24/10).

Conforme a PCMG, a investigação apontou que os suspeitos se apresentavam como investidores e persuadiam as vítimas a realizar aplicações financeiras com a promessa de retornos entre 30% e 50%. No entanto, os lucros nunca eram repassados às vítimas, configurando o golpe de pirâmide.

Durante a operação, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e "valor significativo de dinheiro em espécie", disse a PCMG.

“As investigações continuam, com foco na identificação de um possívelesquema de lavagem de dinheiro associado às atividades criminosas dos suspeitos”, explicou a instituição policial em comunicado.

A PCMG não deu detalhes sobre a dinâmica de aplicação dos golpes, número de pessoas lesadas e estimativa do prejuízo causado.

