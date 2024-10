Programação de parques e do Zoológico no segundo turno

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta quinta-feira (24/10) a programação dos parques municipais e do Zoológico deste domingo (27/10), data da segunda etapa do pleito da capital. Durante a realização segundo turno das eleições, os locais têm horários de funcionamento diferenciados. Confira como será o atendimento:

Zoobotânica

O Zoológico, Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco ficam abertos das 12h até às 17h (entrada até às 16h). Segundo o site da Prefeitura, não é mais necessário o agendamento prévio para visitas aos espaços da Zoobotânica. O pagamento da entrada para o Jardim Zoológico e Botânico (no valor de R$13) não inclui o acesso ao Aquário da Bacia do Rio São Francisco (no valor de R$9,70).

Parques abertos das 8h às 13h

Parque Rosinha Cadar



Parque Tom Jobim

Parque Marcus Pereira



Parque Monsenhor Expedito Davila (Julien Rien)





Parque aberto a partir das 9h

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parques abertos a partir das 12h

Parque Municipal das Mangabeiras Maurício Campos



Parque da Serra do Curral



Mirante do Mangabeiras



Parque Nossa Senhora da Piedade



Parque Primeiro de Maio



Parque José Lopes dos Reis



Parque do Bairro Jardim Leblon



Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)



Parque Ecológico Universitário



Parque Ecológico Renato Azeredo



Parque Fernão Dias



Parque Real



Parque-Escola Jardim Belmonte



Parque Municipal Tião dos Santos



Parque Orlando de Carvalho Silveira



Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni



Parque Ismael de Oliveira Fábregas



Parque Professor Guilherme Lage



Parque da Matinha



Parque Vila Santa Sofia



Parque da Vila Pantanal



Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)



Parque do Bairro Havaí



Parque Jacques Cousteau



Parque Aggeo Pio Sobrinho



Parque do Conjunto Estrela Dalva



Parques com acesso permanente

Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia



Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)



Parque do Bairro Planalto



Parque do Confisco



Parque Dona Clara



Parque Ecológico do Brejinho



Parque Ecológico Jardim Vitória



Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta



Parque Halley Alves Bessa



Parque Jornalista Eduardo Couri



Parque Juscelino Kubitschek



Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira



Parque Linear do Vale do Arrudas



Parque Municipal do Bairro Trevo



Parque do Conjunto Habitacional Lagoa



Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)

Parques abertos em horário normal

Parque Municipal Américo Renné Giannetti



Parque Amílcar Vianna Martins



Parque Mata das Borboletas



Parque Ecológico Francisco Lins do Rego - Ecológico da Pampulha



Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva



Parque Elias Michel Farah



Parque Ecológico Pedro Machado



Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara



Parque Municipal Ursulina de Andrade Melo



Parque Cássia Eller



Parque da Vila Santa Sofia



Veja os horários de funcionamento de todos os parques municipais on-line.

Cemitérios públicos e municipais



Os Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro estarão abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização de velórios e sepultamentos. Não haverá atendimento administrativo.

