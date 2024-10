A chuva forte em Belo Horizonte veio acompanhada de congestionamento e lentidão em vários pontos da capital, impactando o trânsito no Anel Rodoviário e em avenidas como Antônio Carlos, Cristiano Machado, Contorno, Teresa Cristina, Amazonas, entre outras.

A Avenida do Contorno tem fluxo lento, segundo informado pela BHTrans às 18h56. O trânsito flui um pouco entre as avenidas Nossa Senhora do Carmo e Olegário Maciel, nas proximidades da Avenida Teresa Cristina, no Barro Preto. A situação é a mesma no acesso ao Túnel da Lagoinha pelo viaduto oeste.

Conforme notificado pela BHTrans às 18h38, o trânsito com maior volume estava concentrado na Avenida Carlos Luz, com trechos lentos em sentido bairro a partir da Rua Conceição do Mato Dentro. Também há reflexos de lentidão ao passar pelo Shopping Del Rey.

Nesse mesmo horário foi informado pelo órgão um congestionamento na Cristiano Machado, além de lentidão sentido bairro, entre o Anel Rodoviário e a Avenida Waldomiro Lobo e próximo ao acesso da Avenida Vilarinho.

Às 18h12, a BHTrans notificou trânsito com maior volume na Avenida Antônio Carlos e intenso com trechos lentos no sentido bairro entre a Avenida Bernardo de Vasconcelos e o Anel Rodoviário. Após esse trecho, o trânsito ganha em velocidade, mas continua intenso até a Barragem da Pampulha nos dois sentidos.

Trânsito com maior volume também atingiu a Avenida Teresa Cristina, notificou a BHTrans às 18h, informando que havia trechos lentos sentido bairro entre a Avenida do Contorno e a Rotatória JK (Coração Eucarístico). A mesma situação ocorria sentido bairro a partir do Anel Rodoviário e sentido centro a partir da Avenida do Contorno.