Segundo o Corpo de Bombeiros, as chuvas intensas na região podem ter contribuído para o acidente

Um acidente envolvendo quatro veículos, na tarde desta quinta-feira (24/10), na altura do Km 840, próximo à entrada da Fazenda Inhumas, em Unaí, Região Noroeste de Minas, deixou dois mortos.









De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um caminhão boiadeiro, uma carreta e dois carros de passeio. Às 18h37, os bombeiros atualizaram as informações e incluíram uma segunda carreta entre os veículos envolvidos no acidente.

As duas pessoas que morreram, com identidades ainda não informadas, ficaram presas às ferragens. Ainda segundo os bombeiros, as chuvas intensas na região podem ter contribuído para o acidente.

As pistas nos dois sentidos da BR-251 estão interditados. A perícia da Polícia Civil foi acionada. As demais vítimas não sofreram lesões significativas e foram atendidas pela equipe do Samu.