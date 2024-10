Chove forte em Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (24/10). A capital está sob alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, conforme a Defesa Civil municipal. De acordo com o órgão, o volume de chuva na capital mineira deve variar entre 30 e 50 mm. Além disso, rajadas de vento em torno de 50 km/h também podem ser sentidas nas próximas horas.





Até as 16h30 não houve acionamento para ocorrências em decorrência das chuvas na cidade. Mesmo assim, em meio a condições adversas, a Defesa Civil orienta que a população tome alguns cuidados e redobre a atenção. Uma das orientações é evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte.





Outro cuidado recomendado pelo órgão municipal é não atravessar ruas alagadas nem deixar crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. Além disso, por conta da possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.





Caso veja cabos elétricos rompidos, não se aproxime e ligue imediatamente para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199). Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno também entre em contato, de forma imediata, com a Defesa Civil. Caso ocorra a tempestade com raios, não permaneça em áreas abertas e nem use aparelhos eletrônicos.





Minas em alerta

No restante do estado, 224 cidades mineiras estão em alerta de ‘perigo potencial’ para tempestade e granizo nas próximas 24 horas. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de volume de chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.





O tempo instável é predominante em todo o estado mineiro nesta quinta-feira, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O motivo é a intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas sobre o Brasil central associadas ao calor, alta umidade e ao padrão dos ventos em nível médio.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Confira dicas de prevenção da Defesa Civil Estadual em casos de chuvas fortes:





Não atravesse a enxurrada

Mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos

Em caso de raios, procure abrigo em construções e veículos e evite ficar debaixo de árvores. Se estiver ao ar livre e sem abrigo, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível.

Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia imediatamente da área afetada, e não retorne ao local até a devida liberação.

Atenção motorista! Em caso de fortes chuvas, só siga adiante se a água estiver abaixo do meio das rodas. Se a água ultrapassar o meio da porta, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar. Não subestime a força da água!

Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil

