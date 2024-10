A BHAirport informou que a pichação foi identificada por meio de uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a equipe de segurança do aeroporto

Três jovens foram flagrados pichando símbolos de ódio nas vidraças do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana. O caso ocorreu na última sexta-feira (18/10), no segundo andar do local, próximo à Polícia Federal.





Desde então, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um procedimento para apurar os fatos. Segundo a corporação, diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias e a autoria do ocorrido.





Até o momento, nenhum envolvido foi encaminhado à delegacia. “A investigação segue em andamento, e outras informações poderão ser prestadas com o avanço dos trabalhos da polícia judiciária”, informou a corporação.





A BHAirport, empresa que administra o espaço, não informou quais símbolos foram pichados pelos autores. Por meio de nota, a concessionária afirmou que a ação foi identificada por meio de uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a equipe de segurança do aeroporto.





A empresa afirmou que os passageiros foram identificados e seus dados repassados à Polícia Civil. “Nosso terminal recebe monitoramento 24 horas por dia, o que permite o acompanhamento dos passageiros em cada etapa da sua jornada, seja por meio das câmeras, da atuação dos agentes de segurança ou pela leitura do cartão de embarque nos pontos de acesso à área restrita”, explicou a BHAirport.