A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de ter roubado equipamentos médicos avaliados em R$ 1 milhão. O crime ocorreu entre os dias 22 e 24 de julho deste ano, em Montes Claros e Janaúba, na Região Norte de Minas. Os indivíduos são acusados de furto qualificado, associação criminosa e receptação. As prisões ocorreram em Petrolina, no estado de Pernambuco. Segundo as investigações, o grupo é formado por cinco criminosos, sendo dois colombianos, um venezuelano e duas brasileiras – uma delas está foragida.





De acordo com o delegado Cézar Salgueiro, em 22 de julho, dois integrantes do grupo criminoso furtaram aparelhos de colonoscopia de um hospital de Montes Claros. Dois dias depois, outros dois integrantes roubaram um aparato similar de um instituto de cardiologia, em Janaúba.





A apuração contou com a ajuda da Polícia Civil da Bahia, onde o mesmo grupo tinha feito um crime semelhante. A parceria possibilitou a prisão em flagrante de quatro dos cinco suspeitos em Petrolina.





Três dos suspeitos seguem presos preventivamente, enquanto uma mulher foi liberada.





O delegado Cezar Salgueiro explicou que o grupo operava de forma organizada, com papéis definidos. “Quatro integrantes planejavam e executavam os furtos, enquanto a quinta envolvida, localizada em São Paulo, recebia e comercializava os equipamentos furtados.”





Durante o cumprimento de um mandado de busca, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu com ela celulares e 90 cartões bancários. As mensagens extraídas do telefone da investigada comprovaram a existência de uma organização criminosa ativa em São Paulo, responsável por diversos furtos em estabelecimentos de saúde em todo o país.





Com os levantamentos concluídos e as provas reunidas, os suspeitos foram indiciados por furto qualificado e associação criminosa. "Encaminhamos o caso à Justiça e solicitamos a prisão preventiva dos quatro principais envolvidos. A quinta suspeita foi indiciada por associação criminosa e receptação", explica o delegado Salgueiro.

