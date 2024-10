Médica Sylvia Rausch Barreto, mineira de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, morreu em acidente aéreo





Foram identificadas as cinco vítimas que morreram na queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (23/10), durante uma tempestade. Entre as vítimas está a médica Sylvia Rausch Barreto, de 31 anos, mineira de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha.

Os cinco mortos na tragédia eram funcionários da empresa dona da aeronave, a Abaeté Aviação, de Salvador. O avião caiu na divisa de Paraibuna e Santa Branca (SP). Não houve sobreviventes. A informação foi confirmada pela empresa, sediada na capital baiana.

De acordo com o plano de voo, o avião modelo Xingu E121, prefixo PTMBU, saiu de Florianópolis (SC) e pousaria em Belo Horizonte. Porém, conforme informações da empresa de táxi aéreo, o destino da aeronave era Salvador. A descida na capital mineira seria apenas para reabastecimento.

Além de Sylvia, morreram na tragédia o comandante Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos (nascido em Guanambi/BA); o copiloto Dulcival da Conceição Santos, natural de Simão Dias (SE); o mecânico Joseilton Borges, nascido em Salvador; e o enfermeiro Erisson Silva da Conceição Cerqueira, que também morava na capital baiana. Joseilton Borges era dirigente do Sindicato dos Aeroviários da Bahia.

Conforme apurou a reportagem do Estado de Minas em Pedra Azul, Sylvia Rausch Barreto nasceu na cidade do Vale do Jequitinhonha e, ainda na adolescência, mudou-se para Salvador. Lá, concluiu o curso de Medicina na Faculdade Unime.

Sylvia Barreto é filha de um funcionário aposentado do Banco do Brasil e faz parte de uma família conhecida em Medina (também no Vale do Jequitinhonha, a 48 quilômetros de Pedra Azul), onde a morte da médica no acidente aéreo gerou repercussão.

“A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor”, comunicou a Abaeté Aviação, por meio de nota, na manhã desta quinta-feira (24/10).

“A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil”, completa a nota.

A aeronave decolou de Florianópolis às 16h51. A queda aconteceu às 18h39, na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca (SP).

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de queda de aeronave por volta das 19h de quarta-feira.

De acordo com informações preliminares, a aeronave colidiu contra um morro e pegou fogo em seguida. "As equipes do Corpo de Bombeiros foram designadas para o local, de difícil acesso, e localizaram os destroços da aeronave". Os bombeiros precisaram se deslocar a pé devido à complexidade do terreno da região.