As cinco vítimas que morreram na queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (23/10), durante uma tempestade, eram funcionários da empresa dona da aeronave, a Abaeté Aviação. Não houve sobreviventes. A informação foi confirmada pela empresa, sediada em Salvador.

De acordo com o plano de vôo, o avião modelo Xingu E121, prefixo PTMBU, saiu de Florianópolis (SC), e pousaria para abastecimento em Belo Horizonte. Mas, conforme informações da empresa de táxi aéreo, o destino da aeronave era Salvador.



Ainda de acordo com a Abaeté Aviação, os cinco colaboradores da empresa que perderam as vidas no acidente aéreo foram o comandante, o piloto, uma médica, um enfermeiro e um mecânico. A companhia informou que aguarda autorização das famílias para revelar as identidades.

“A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor”, comunicou a Abaeté Aviação, em nota, na manhã desta quinta-feira (24/10).



“A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil”, completa a Abaeté.



A aeronave decolou de Florianópolis, às 16h51. A queda aconteceu às 18h39min, na divisa das cidades de Paraibuna e Santa Branca (SP).



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de queda de aeronave por volta das 19h de quarta-feira.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com informações preliminares, a aeronave colidiu contra um morro e pegou fogo em seguida. "As equipes do Corpo de Bombeiros foram designadas para o local, de difícil acesso, e localizaram os destroços da aeronave". Os bombeiros precisaram se deslocar a pé devido à complexidade do terreno da região.