SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião monomotor ficou sem freio durante o pouso na manhã desta sexta-feira (27), atravessou a pista e atingiu uma praça em Bragança Paulista, interior de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 10h30. O monomotor pousava no Aeroporto Estadual Arthur Siqueira, quando atravessou a pista e parou em uma praça na rua Arthur Siqueira, no Jardim São José.





O avião era ocupado pelo piloto e um passageiro. Eles não ficaram feridos.





Segundo a Defesa Civil, o piloto saiu com a aeronave da cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, para fazer manutenção em Bragança Paulista. Não houve nenhum incêndio, nem vazamento de combustível, sendo desconectada parte elétrica do monomotor para evitar riscos.

A aeronave, prefixo PT-RKO, foi fabricada em 1981 pela empresa Neiva. Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o certificado de aeronavegabilidade está suspenso por estar vencido desde 15 de junho de 2024.





Investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), localizados em São Paulo, foram acionados para realizar a investigação do incidente.