Um avião de pequeno porte caiu na Estrada do Iporanga, em Juquiá, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (10).





Aeronave realizava pulverização agrícola de uma fazenda quando despencou. Após colidir contra o chão, o avião explodiu e ficou destruído. As informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.





Piloto foi resgatado com vida momentos antes da explosão. Ele foi encaminhado ao Hospital de Juquiá e, em seguida, transferido para o Hospital de Registro. O estado clínico dele é considerado estável.





Representante da empresa dona do avião compareceu à unidade policial para registrar ocorrência do acidente. Agentes da Polícia Civil de São Paulo estiveram no local para colher evidências para determinar as causas da queda. Agentes do Cenipa e da Anac também foram chamados para auxiliar na investigação. A reportagem tentou contato com os órgãos, mas não obteve retorno.





Queda do avião provocou queda de energia na região. Em nota, a concessionária Elektro informou que quatro postes foram atingidos pela aeronave e provocou o interrupção de energia para 240 clientes do bairro Iporanga. Funcionários da Elektro foram acionados para recompor a rede elétrica.