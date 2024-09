A alemã Michele Kobke, 36 anos, anunciou o término inusitado. Ela deu fim ao "namoro" de 9 anos com o "parceiro" — um avião de passageiros Boeing 737-800 de 40 toneladas. Segundo a mulher, os dois se conhecerem em 2014 no Aeroporto Internacional Tegel, em Berlim, onde mora.

"O 737-800 é muito atraente e sexy para mim. Ele é o mais lindamente construído, e é uma aeronave muito atraente e elegante", disse Kobke ao portal Bild.

Após esse encontro o relacionamento dos dois "decolou". Ela garante ter tido uma relação física com o Boeing, pois costumava dormir com uma réplica de 1,5 metro de comprimento do avião que ela mandou fazer.

Cada vez mais apaixonada, a mulher passou a levar para casa partes substituídas da aeronave durante manutenções como forma de "lembrança" do amado.

Ao Bild, Michele declarou que foi "eterno enquanto durou", mas que ela e o Boeing não estão mais juntos e que cada um será seu caminho.

No entanto, de acordo com a alemã, ela e o avião seguem em uma relação de amizade: "Ainda somos amigos".