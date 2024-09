A campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos trouxe nesta semana cenas inusitadas, como a de um governador salvando alguém que estava se engasgando com uma lagosta, Joe Biden usando um boné de Donald Trump e Trump fazendo falsas afirmações de que migrantes comem animais de estimação.

- Biden com boné de Trump -

Durante uma visita na quarta-feira a um quartel dos bombeiros na Pensilvânia, Joe Biden conversou com um homem que estava sentado usando um boné vermelho com o lema "Trump 2024".

O presidente entregou seu boné escuro ao homem, que pediu ao presidente americano que o autografasse, conforme mostrado em um vídeo.

"Não me lembro da minha idade", brincou o democrata de 81 anos, que acrescentou "eu quero esse boné".

O homem deu o acessório a Biden, e então as pessoas pediram para que o democrata o colocasse.

Naquele momento, Biden, que se afastou da corrida eleitoral na esperança de que Kamala Harris possa derrotar Trump nas eleições de 5 de novembro, usou o boné "Trump 2024" por alguns segundos.

A cena inusitada foi um gesto para promover a unidade do país no 23º aniversário dos ataques de 11 de setembro perpetrados pela rede Al Qaeda, afirmou um porta-voz da Casa Branca.

- Cães e gatos -

Durante o debate presidencial contra sua rival democrata Kamala Harris na terça-feira, Donald Trump acusou falsamente migrantes haitianos de comerem cães e gatos em Springfield.

A retórica conspiratória com tons racistas desencadeou alertas de bomba e obrigou evacuações e fechamentos de escolas nesta pequena cidade de Ohio, no nordeste dos Estados Unidos.

Mas a internet foi tomada por memes.

O artista CasaDi Music lançou na rede social TikTok um remix, baixado milhares de vezes, para dançar ao som do refrão "comem cães, comem gatos".

A atleta americana Gabby Thomas, campeã olímpica dos 200 metros em Paris, filmou a si própria dançando no que parece ser o corredor de um hotel.

- Lagosta -

No domingo, em Hampton Beach, Christian Moreno estava comendo rolos de lagosta durante um concurso nesta cidade costeira de New Hampshire conhecida por suas iguarias com frutos do mar.

De pé no palco, diante de dezenas de pessoas que assistiam enquanto ele comia um pedaço após o outro, o homem começou a se engasgar e fez sinais de que precisava de ajuda.

Então, um homem correu até ele e lhe fez massagens abdominais. Era Chris Sununu, governador do estado.

"O governador foi o primeiro a perceber o que estava acontecendo", declarou o sobrevivente à TV local WMUR.

Sununu ficou surpreso ao ver que, após o susto, Moreno continuou participando do concurso.

- Rivalidades esportivas -

Objetivo: alcançar os eleitores onde quer que eles estejam.

No sábado passado, vários aviões fretados pelos democratas sobrevoaram estádios de futebol de universidades americanas carregando enormes faixas publicitárias.

Em uma delas estava escrito "Michigan: JD Vance <3 Ohio State + Projeto 2025" em frente aos torcedores da Universidade de Michigan.

Assim, transmitiam duas mensagens: o candidato a vice-presidente de Donald Trump é fã da Universidade de Ohio e também apoia o "Projeto 2025", um programa ultraconservador proposto por pessoas próximas ao candidato republicano.

Tanto Trump quanto seu companheiro de chapa se distanciam publicamente desse projeto.

bur-ube/erl/ag/jb/mvv