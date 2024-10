O Ministério Público, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quinta-feira (24/10), a Operação Scar em Ubá, na Zona da Mata Mineira. A ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas e crimes violentos, como homicídios, cometidos por uma facção criminosa ligada ao Comando Vermelho nos bairros Vila Casal, Solar e áreas vizinhas. Segundo as investigações, o grupo tem conexões com o braço do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

A operação mobilizou cerca de 100 policiais militares e sete promotores de justiça. Foram expedidos 44 mandados judiciais, incluindo 32 de busca e apreensão e 11 de prisão temporária, além de um mandado para a indisponibilidade de um imóvel que servia como base de operações da facção.

A Justiça também mandou apreender veículos e dinheiro que estão ligados a crimes. Segundo o MPMG, essa ação é parte de um esforço para combater a violência na região.

A Zona da Mata tem sido alvo de várias operações contra facções nos últimos meses. Em 9 de outubro, a Operação Alpha, coordenada pelo Gaeco de Juiz de Fora, cumpriu 16 mandados de prisão em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, visando membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). Um policial penal foi detido por colaborar com a facção.

Em setembro, a Operação Mecanismo desarticulou lideranças do Comando Vermelho em Minas Gerais, resultando em sete prisões e 12 mandados de busca e apreensão em Muriaé, Juiz de Fora, Cataguases e no Rio de Janeiro.