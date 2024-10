A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de uma influenciadora digital no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã dessa terça-feira (22/10). A mulher, de 25 anos, é investigada por lavagem de dinheiro, estelionato, divulgação de jogos de azar e rifas ilegais.

As investigações começaram no início do ano, depois que a corporação recebeu informações de que a jovem estava fazendo postagens divulgando o “Jogo do Trigrinho”. As primeiras diligências indicaram que a mulher ostentava um padrão de vida incompatível com sua renda declarada. De julho a dezembro do último ano, ela teria movimentado R$ 2,5 milhões. No entanto, apenas R$ 4 mil foram declarados.

Entre os objetos apreendidos estão: dois carros de luxo, um Porsche customizado e um Range Rover; joias de ouro; roupas de grife; um simulacro de arma; uma bolsa de maternidade de luxo; celulares, tablets e um notebook. Em um primeiro momento, a estimativa é de que os produtos sejam avaliados em R$ 800 mil.

“Através das redes sociais, sustentava uma vida extremamente luxuosa, com viagens para países muito caros, e em suas viagens ela também adquiria bens de consumo, como joias caras. Além disso, publicava tudo isso e aproveitava a visibilidade nas redes sociais para promover plataformas ilegais de jogos de azar, angariando assim mais vítimas”, afirmou o delegado titular da primeira delegacia especializada na investigação de crimes cibernéticos, Arthur Benício.

A influenciadora, que tem mais de 200 mil seguidores, promovia em suas redes sociais rifas de aparelhos celulares e cirurgias plásticas. As rifas eram vendidas a poucos centavos. Até o momento, não há informações de que o esquema seja fraudulento, ou seja, sobre pessoas que teriam sido sorteadas no processo e não recebido os produtos sorteados.

As investigações seguem para descobrir possíveis outros envolvidos no esquema. A mulher, que está grávida, não foi detida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia