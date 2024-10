Um homem, de 51 anos, assassinou a ex-companheira, de 37, e depois se matou, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira (23/10), em um sítio no Bairro Andiroba,





O dono do sítio viu o corpo da mulher, envolto em uma poça de sangue, e imediatamente ligou para a Polícia Militar (PM). Ele contou que tinha recebido um telefonema do ex-companheiro dela, contando que tinha matado a mulher.





Segundo o proprietário do sítio, o homem e a mulher haviam rompido um relacionamento de 15 anos há duas semanas, quando ele descobriu que estava sendo traído pela mulher.





Em um dos telefonemas, o autor do crime relatou o assassinato ao dono do sítio, que estava nas proximidades da casa. Isso serviu para orientar a PM nas buscas. O corpo do homem estava dependurado em uma árvore.





Junto do corpo foi encontrada a faca usada no crime, além de dois celulares, um dele e outro da vítima. O caso foi registrado no 4º DP de Esmeraldas.