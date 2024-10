Incêndio em escola estadual no Vale do Jequitinhonha

O laboratório da Escola Estadual Joviano de Aguiar, em Gouveia, Região do Alto Jequitinhonha, foi tomado por chamas nessa terça-feira (22/10). As aulas foram suspensas hoje para permitir a limpeza do local e avaliação da estrutura.





O fogo foi controlado cerca de uma hora depois da chegada do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), antes, um caminhão pipa do município estava no local.

As paredes, telhados e equipamentos armazenados no laboratório sofreram danos significativos, conforme os militares.



SEE-MG segue investigando a causa do fogo Divulgação/CBMMG





A Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) está investigando o ocorrido junto ao CBMMG, pois não se sabe ainda o que de fato ocasionou as chamas. Segundo a pasta, não houve feridos e as aulas serão repostas para os cerca de 320 estudantes da unidade.

Uma equipe da Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, responsável pela coordenação da escola, estará no local para "acompanhar de perto a situação, garantir a segurança dos estudantes e servidores, e avaliar as condições e os reparos necessários", a secretaria afirmou em nota.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice