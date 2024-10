Poste atravessado na via interditou o trânsito da Rua Ortoclásio, próximo à Escola Professor Tabajara, no Bairro Candelária

Uma queda de poste sobre um caminhão-baú na manhã desta terça-feira (24/10) deixou 565 unidades consumidoras, entre residências e comércios, sem luz na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o fornecimento de energia elétrica deverá ser restabelecido até o fim desta terça.





O poste atravessado na via interditou o trânsito da Rua Ortoclásio, próximo à Escola Professor Tabajara, no Bairro Candelária.

Havia duas pessoas no veículo, mas nenhuma delas se feriu. A Polícia Militar (PMMG) esteve no local para isolar a área até a chegada do Corpo de Bombeiros (CBMMG), devido ao risco de eletrocussão e à obstrução da via.

Com informações de Ivan Drummond

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa