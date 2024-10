Uma quadrilha que dizia facilitar, de maneira ilegal, a emissão de carteiras de motorista foi alvo, nesta quinta-feira (24/10), da operação Infravermelho, da Polícia Civil, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Duas pessoas foram presas, incluindo um homem que já foi dono de uma autoescola. De acordo com as investigações, os clientes nunca recebiam o documento de habilitação.



Dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia. Além do antigo dono do centro de formação de condutores, foi preso um despachante que dizia ser servidor público estadual. Eles estariam à frente do esquema que prometia aos clientes a CNH sem que eles tivessem que fazer exames teóricos ou práticos.



Desde abril, pelo menos 30 pessoas foram lesadas. Cada uma teria pagado entre R$ 6 mil e R$ 6,5 mil aos criminosos. As vítimas são moradores de Patos de Minas e cidades no entorno. A organização criminosa alegava ter servidores públicos da Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no esquema.

"Há pessoas que estão cobrando a entrega da CNH há mais de dois anos. O grupo estava enganando as pessoas e obtendo vantagem ilícita. Ninguém procurou nenhum apoio, porque sabiam que estavam comprando uma carteira. Mas hoje são identificadas como vítimas de um crime de estelionato", disse Érico Rodovalho, delegado de Furtos e Roubos em Patos de Minas.



Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa.



A investigação apurou que nenhum servidor público estava envolvido. Ao todos, 17 policiais participaram da ação nesta quinta.

