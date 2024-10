O comércio de Belo Horizonte pode abrir normalmente neste domingo (27/10), dia do segundo turno das eleições, em que Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) disputam a prefeitura da capital mineira.









Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), o dia não se enquadra como feriado pela legislação em vigor. Dessa forma, os comerciantes estão autorizados a abrirem as portas, mas o empregador deve garantir que seus funcionários possam comparecer às urnas.





Caso alguém seja convocado pela Justiça Eleitoral, o empregador deverá dispensá-lo do serviço mediante declaração expedida pelo órgão, sem prejuízo do salário e com direito à folga pelo dobro de dias em que prestar auxílio, o que inclui a data do treinamento.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice