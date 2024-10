Neste domingo (27), os moradores de BH voltam às urnas para escolher, em segundo turno, quem será o prefeito da cidade a partir do ano que vem. De um lado, está o deputado estadual Bruno Engler (PL). De outro, o atual chefe do Executivo municipal, Fuad Noman (PSD). Diante disso, o Estado de Minas acessou a base de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para detalhar como foi a votação do primeiro turno em cada seção eleitoral da cidade, com objetivo de desenhar o cenário de cada candidato para domingo.

No mapa abaixo, é possível verificar quem venceu em cada uma das seções eleitorais. Cada seção tem um nome oficial junto ao TSE, que geralmente referencia uma escola pública ou privada.

As cores indicam se o candidato mais votado naquele local foi o deputado Bruno Engler (em verde); ou o prefeito Fuad Noman (em azul). Em amarelo, estão os colégios onde Mauro Tramonte (Republicanos), derrotado na primeira etapa do pleito, obteve a vitória no último dia 6.

Os outros candidatos não aparecem porque não venceram em nenhuma localidade. O mesmo vale para brancos e nulos.

Metodologia do levantamento

Para obter esses dados, a reportagem usou, por meio da linguagem de programação Python, um conceito da matemática conhecido como diagramas de Voronoi. Em suma, com os endereços das seções eleitorais informados pelo TSE em mãos, o EM gerou polígonos para cada colégio eleitoral. Após o mapa desenhado, a reportagem verificou, a partir dos números das seções, qual o candidato mais votado naquela localidade.