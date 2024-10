Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde dessa quinta-feira (24/10) para atender ocorrência de acidente entre carro e carreta

Uma mulher, de 44 anos, morreu em um acidente entre carro e carreta no final da tarde dessa quinta-feira (24/10), na BR-365, na zona rural de Montes Claros, no Norte de Minas.





O Corpo de Bombeiros foi acionado no km 10 da rodovia e encontrou a carreta parada sobre a pista de rolamento e o carro de passeio destruído à margem da pista, a um desnível de aproximadamente dois metros.





De acordo com as informações dos militares, a carreta estava vazia e seguia sentido a cidade de Araxá. O carro de passeio seguia no sentido contrário quando aconteceu o acidente.

O condutor da carreta não se feriu.





Apenas a motorista estava dentro do carro e morreu no local. Depois da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo da condutora foi desencarcerado e entregue aos cuidados dos agentes da funerária de plantão para realização das ações de praxe.

Além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).