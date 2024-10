De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima prevista será de 19°C, e a máxima ,de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

Os belo-horizontinos podem se preparar para uma sexta-feira (25/10) de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima prevista será de 19°C, e a máxima, de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.





Em Minas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas sobre o Sudeste do país associada ao avanço de uma frente fria deve deixar o céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em todo o estado durante o fim de semana. Ainda de acordo com o Inmet, a chuva forte e que pode provocar transtornos à população é prevista para as regiões Oeste, Sul, Sudeste e Central.





A previsão para esta sexta-feira é céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Ao menos 224 cidades destas regiões estão em alerta de ‘perigo potencial’ para tempestade e granizo, chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h.





O instituto de meteorologia alerta ainda para a possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos nessas localidades. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Os termômetros devem oscilar entre mínima de 15°C e máxima 37°C.