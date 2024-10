A forte chuva que atingiu a cidade de Passa Tempo, no Centro-Oeste de Minas, nessa quinta-feira (24/10), arrancou o telhado de um asilo no centro do município.





A chuva, acompanhada de vendaval, arrancou o telhado galvanizado do asilo municipal, que caiu sobre a rede elétrica da rua Josefino de Moraes.

A Cemig foi acionada para atender a ocorrência. Moradores da região ficaram sem luz até às 22h de ontem. Na manhã de hoje, a situação foi normalizada e não há clientes desligados.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com o boletim da defesa Civil estadual divulgado na manhã de hoje, 25 internos do asilo estão desabrigados. Ainda não se sabe para onde as pessoas atingidas foram levadas.

Segundo a Prefeitura de Passa Tempo, a previsão é de que a estrutura metálica seja retirada do local na manhã desta sexta-feira (25/10). Esta foi a única ocorrência relacionada à chuva registrada na cidade.

Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas sobre o Sudeste do país associada ao avanço de uma frente fria deve deixar o céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em todo o estado durante o fim de semana. Ainda de acordo com o Inmet, a chuva forte e que pode provocar transtornos à população é prevista para as regiões Oeste, Sul, Sudeste e Central de Minas.

A previsão para esta sexta-feira é céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Ao menos 224 cidades destas regiões estão em alerta de ‘perigo potencial’ para tempestade e granizo, chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h.